Risparmiare sul costo dei cartellini agendo in entrata con la formula del prestito, sul mercato degli svincolati o diluendo in più anni gli acquisti (come accaduto a gennaio per Ibanez) e guardare soprattutto all’estero in virtù del decreto crescita che rende più conveniente pagare lo stipendio ai calciatori in arrivo da fuori con la tassazione ridotta dal 70% al 30%. Oltre a cedere, il più possibile. La ricetta anti-crisi della Roma (che intende anche ridurre la rosa dai 28 elementi attuali a 22-23) è pressoché delineata. E proprio in tal senso nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione per lo svincolato Pedro. Può sembrare un paradosso, conoscendo l’ingaggio percepito dello spagnolo sia al Barcellona che al Chelsea, ma non è così. Nelle strategie giallorosse (portate avanti in questo caso da Baldini) lo spagnolo è l’arrivo che risolve almeno due problemi. In primis quello tattico: può fare l’esterno o, con altre caratteristiche (da falso nueve), il vice Dzeko. Regalerà esperienza, qualità e gol (anche se nell’ultima stagione ne ha segnato soltanto 1). In più - anche se sembra illogico - rientrerà nei parametri economici che il club si è imposto. Lo spagnolo ha detto sì al biennale da 3,5 milioni proposto dai giallorossi. Che al lordo, proprio in virtù degli sgravi fiscali previsti, peserà sul bilancio quanto Perotti. O forse meno. Logica che verrà applicata anche a Smalling e Mkhitaryan (tra l’altro soltanto confermandoli la Roma potrà ricevere le agevolazioni anche sulla stagione in corso), dando vita - considerando gli over 30 già presenti in rosa - ad una sorta di instant-team basato sull’usato sicuro. Che rispecchia, a pensarci bene, la visione a breve termine che ha Pallotta in attesa di cedere il club.DS IN DISPARTEUna politica che mette ancora di più all’angolo Petrachi. Alla luce dell’intervista di Pallotta, sia che gli elogi ci fossero e sono stati tolti oppure non sono mai apparsi, non si capisce quale possa essere per lui l’ipotesi peggiore. Petrachi è un uomo solo. È riuscito nell’impresa in 10 mesi di avere tutti contro: dal presidente al vice presidente, passando per il Ceo (che ha provato a tutelarlo sino all’ultimo) fino ad arrivare all’allenatore e ai calciatori che non hanno gradito (eufemismo) le sue ultime esternazioni. E questo non può non ripercuotersi sul suo operato. Anche perché sul (limitato) mercato in entrata sta lavorando da settimane Baldini (pronto a chiedere, previo ok di Fonseca, il rinnovo del prestito di Zappacosta). Il ds dovrebbe occuparsi perlopiù delle cessioni. Ma come è stato dimostrato nelle ultime due sessioni sono il suo tallone d’Achille. La logica a questo punto direbbe addio. Ma visto che Petrachi di dare le dimissioni non ci pensa minimamente, si andrà avanti per adesso da separati in casa. Molte operazioni in uscita saranno delegate a qualche intermediario di fiducia, cosa avvenuta anche negli anni precedenti. O come nel caso dello scambio Kluivert-Mkhitaryan all’agente dei due calciatori, con la supervisione finale di Fienga. Un modo per mettere Petrachi sempre di più all’angolo.NUOVO CAPO SCOUTIntanto è arrivato il nuovo capo scout. Si tratta di Lo Schiavo (ex Vibonese) che prenderà il posto di Bifulco, ora ds dell’Ascoli. Nel colloqui di lunedì, a Petrachi è stato chiesto di non creare ulteriore scompiglio in questo finale di stagione. Anche perché per i conti della Roma centrare il quarto posto farebbe tutta la differenza del mondo. Poi, quando la situazione si sarà stabilizzata e saranno più chiari i contorni economici dovuti alla posizione in campionato, sarà addio. Con ovvia buonuscita.