Roma, Pedro: «Fonseca è un allenatore vincente. Voglio competere per portare dei titoli»

L’infortunio alle spalle e tanta voglia di portare un trofeo nella Capitale. Pedro non ha mai nascosto le sue ambizioni da vincente e a due giorni dal match contro l’Udinese che darà via a un tour de force impegnativo, ribadisce i suoi obiettivi: «Un motivo che mi ha fatto scegliere la Roma è il fatto che è qualche tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere come stiamo facendo ora per cercare di vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club», ha detto l’attaccante ai canali del club.

Non solo, Pedro è stato stregato anche da Fonseca: «È un allenatore vincente, perché prepara sempre le partite con l’intento di vincere lavora molto bene a livello offensivo. Questo mi piace molto, perché per gran parte della carriera ho giocato portando un pressing molto alto e cercando di recuperare subito palla per arrivare velocemente alla porta avversaria. E’ un modo di vedere il calcio che a me piace molto. Quindi per me è più facile lavorare con lui».

