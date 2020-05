Roma, è Pau Lopez il primo infortunato: frattura al polso

Neanche una settimana di allenamento a Trigoria e Pau Lopez deve già alzare bandiera bianca: il portiere ha riportato una microfrattura al polso sinistro. Scongiurata l'ipotesi dell'operazione,i tempi di recupero stimati dal club sono di circa tre settimane. Ennesima tegola per il tecnico Paulo Fonseca che vede il numero degli infortunati tra traumatici e muscolari salire a 41 da inizio stagione. Se i tempi dovessero essere confermati, Pau Lopez salterà l’appuntamento con l’eventuale ripresa del campionato, al suo posto giocherà Antonio Mirante già chiamato in causa in campionato contro l’Inter e in Europa League contro il Wolfsberger sia nel match d’andata che di ritorno. Pau Lopez è stato acquistato in estate dal direttore sportivo Petrachi che lo ha prelevato dal Real Betis per 23,5 milioni.



