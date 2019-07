Pau Lopez, niente ritiro con il Betis, lunedì le visite mediche con la Roma

Nel giorno in cui il Betis Siviglia si è radunato per cominciare il ritiro estivo in vista della prossima stagione, «Pau Lopez ha lasciato il centro sportivo per concludere la trattativa legata al suo trasferimento alla Roma». Le notizie provenienti dalla Spagna avvicinano sempre di più il 24enne portiere al club giallorosso. Il giocatore avrebbe ricevuto anche il via libera a raggiungere l'Italia per sottoporsi lunedì alle visite mediche con la sua nuova squadra. La Roma verserà nelle casse del Betis circa 20 milioni di euro più 7.5 derivanti dalla rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria Ultimo aggiornamento: 13:32





