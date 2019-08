Roma, Pau Lopez: «Gli obiettivi? Riportare in alto la squadra»

Ultimo aggiornamento: 18:48

Pau Lopez pronto per la nuova sgtagione. A lui il compito difficile di sostuire Alisson, là dove Olsen invece ha fallito. Lo spagnolo ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Gli obiettivi? Preferisco non parlare di questo, non mi piace farlo, specie ad inizio stagione. Anche se capisco che la Roma è un club storico ed è giusto essere ambiziosi, deve finire il più in alto possibile. Il primo obiettivo in questo momento è vincere la prima partita di campionato e proseguire giornata dopo giornata. È bene avere obiettivi a lungo termine per creare un certo ambiente tra i tifosi e cercare di fare una buona stagione per tutti, perchéla Roma deve stare in alto per quella che è la sua storia e la sua dimensione”. Fonseca? “Stiamo lavorando seguendo le sue indicazioni, cercando di avere una squadra alta e compatta. Stiamo facendo del nostro meglio. Sto lavorando molto in maniera specifica anche con Savorani, in particolare sulla tecnica e ho ancora molto da migliorare perché mi sono reso conto del modo di lavorare qui. Bisogna curare ogni minino dettaglio. Sono concentrato per migliorarmi e aiutare la squadra. Il portiere deve adattarsi alle richieste del mister, per il bene della squadra, per sviluppare il gioco che vuole l’allenatore. È quello che sto cercando di fare, sto lavorando su questo per essere sempre nella posizione migliore per aiutare i compagni”.