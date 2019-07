Roma, Pau Lopez in arrivo. Gerson ai saluti, per El Shaarawy si riapre la pista cinese

Gianluca Petrachi sta costruendo la Roma. Nelle prossime ore sbarcherà il nuovo portiere Pau Lopez che da lunedì si aggregherà al gruppo, ma una certa priorità le hanno anche le cessioni. El Shaarawy potrebbe accettare la proposta dello Shanghai Shenhua di 40 milioni netti in tre anni. Più distante, invece, l’accordo con la Roma che vorrebbe una base di 20 milioni più 5 di bonus. Sulla via dell’addio anche Gerson che dopo aver rifiutato la Dinamo Mosca è pronto a tornare in Brasile sponda Flamengo con un contratto di 5 anni: l’offerta è di 8 milioni, ma Petrachi ne vorrebbe 10. In entrata ci sarebbe Gianluca Mancini, ma il Milan sta insidiando la trattativa. Tra domanda e offerta ballano 4-6 milioni: «Mancini è ambito molto, lo stiamo valutando, se dovesse andare via lo sostituiremo adeguatamente», le parole del presidente Percassi.





