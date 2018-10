Roma, Pastore tra terapie e palestra: l'ex Psg è ancora alla ricerca della forma perfetta

Ultimo aggiornamento: 18:47

Laè tornata ad allenarsi a Trigoria dopo le 48 ore di relax concesse da Di Francesco: c’è chi comeha raggiunto Londra per un fine settimana con l’amico Lamela,con la moglie Amra è volato in Germania all’Oktoberfest di Monaco prima di aggregarsi alla nazionale,è stato invitato a Belgrado al concerto di Saban Saulic, mentre ilha partecipato a un’asta di beneficenza assieme al figlio a favore dell’ospedale di Piacenza. Staccare la spina è d’obbligo per ritrovare le energie mentali prima di rituffarsi tra allenamenti e partite che attenderanno i giallorossi dopo la sosta. Nel pomeriggio non si sono aggregati alla squadratutti e tre fermi per infortunio, ma decisi a recuperare in vista del match contro la. A preoccupare di più è il centrocampista ex Psg che ha rimediato una lesione al polpaccio sinistro durante il derby e non è ancora tornato a correre in campo. Lo staff sanitario non ha intenzione di forzare i tempi con il rischio di incorrere in ricadute, della stessa opinione è Di Francesco che nel suo ruolo ha riscoperto un Lorenzoin ottima forma: se Pastore dovesse tornare a disposizione dovrà conquistarsi il posto di trequartista nel 4-2-3-1 un modulo che, al momento, sta facendo le fortune dell’allenatore. Ha assistito alla seduta di oggi Simonanuotatrice (e tifosa della Roma) vincitrice di tre medaglie d’oro conquistate quest’estate agli ultimi Europei di Glasgow.