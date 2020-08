Roma, Pastore si è operato all'anca a Barcellona: «Intervento riusciuto in artroscopia»

«Intervento perfettamente riuscito». È questo il messaggio diffuso attraverso un tweet dalla Roma dopo che Javier Pastore ha subito un’operazione chirurgica: «Nella giornata odierna Javier Pastore è stato sottoposto a un intervento di artroscopia all’anca sinistra». Il Flaco è volato a Barcellona presso la clinica Tres Torres assieme a un medico della Roma per sottoporsi a una operazione necessaria per provare a rilanciarsi nella prossima stagione, il dolore all’anca, infatti, non solo limitava la vita sportiva del centrocampista, ma anche quella quotidiana. Per questo dopo un consulto con il dottor Marc Tey ha scelto di farsi operare da lui per risolvere il problema. Pastore dovrà stare fermo per circa due mesi, poi, proverà a rilanciarsi nella Roma di Fonseca dopo due anni deludenti e uno stipendio da top player di 4,5 milioni.

