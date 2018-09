Roma, Pastore recupera dall'infortunio al polpaccio: «Ho sensazioni positive»

Ultimo aggiornamento: 20:57

La Roma rientra nella Capitale a testa bassa dopo il 3 a 0 incassato al Bernabeu e ben 30 tiri verso la porta protetta da Batman Olsen, contro appena 12 dei giallorossi (4 in porta). Statistiche impietose che hanno fatto infuriare la piazza contro un direttore sportivo (oggi compie 50 anni, auguri) accusato di aver smembrato una squadra capace la scorsa stagione di arrivare in semifinale di Champions. La Roma fa fatica a trovare un sistema di gioco, Di Francesco appare confuso e continua a mandare “messaggi” ai naviganti: l’ultimo è l’esordio del centrocampista Zaniolo (classe 1999) in una partita come quella contro il Real. Insomma, la confusione regna sovrana a Trigoria dove questa mattina sono ricominciati gli allenamenti in vista dell’impegno in trasferta contro il Bologna (domenica ore 15, arbitra Massa).La buona notizia è che Pastore è rientrato dall’affaticamento al polpaccio destro: oggi si è allenato con la squadra dopo una settimana di stop e sarà convocato per l’impegno al Dall’Ara. L’ex Psg è uno dei calciatori su cui Monchi ha fondato il mercato estivo, ma che ancora non ha trova né una posizione in campo, né la condizione fisica migliore: «Spero di poter continuare così, ho fatto tutta la preparazione, ho giocato le prime tre partite e ho corso per tanti chilometri. Ho delle sensazioni positive. Il mio momento al Psg era finito, il club aveva l’intenzione di prendere altri giocatori e non volevo restare in una squadra per non giocare», ha detto l’argentino ai microfoni di RMC Sport.