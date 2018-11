Roma, Pastore e Perotti verso il recupero. De Rossi resta ai box, si ferma anche Coric

Ultimo aggiornamento: 17:34

In infermeria non c’è più spazio: dopo gli infortuni di Dzeko, El Shaarawy e Coric, lo staff medico della Roma sta provando a correre ai ripari con il recupero in extremis di Pastore e Perotti. L’ex Psg non si vede in campo dalla partita contro la Spal in cui ha giocato appena 12 minuti, mentre l’esterno è stato falcidiato da infortuni sin da inizio stagione (prima la caviglia, poi il flessore e adesso il polpaccio) che gli hanno permesso di giocare solo contro Real Madrid (28’) e Bologna (90’). Sia Javier che Diego sono sulla via del recupero per la gara contro l’Inter, domani o al massimo venerdì torneranno ad allenarsi con la squadra e sicuramente Di Francesco li convocherà per la panchina.Resteranno sicuramente in tribuna El Shaarawy e Dzeko che domani si sottoporranno a esami strumentali, con loro anche Lorenzo Pellegrini e De Rossi. Coric, come detto, si è procurato invece uno stiramento al polpaccio. A proposito del capitano romanista, il dolore al ginocchio destro che lo sta tenendo fermo da ormai un mese è dovuto a una contusione ossea che ha traumatizzato l'arto al pari di una piccola frattura. Discorso a parte quello della cisti che gli ha provocato in passato l’infiammazione sempre al ginocchio destro, a fine campionato Daniele valuterà se operarsi o meno per risolvere definitivamente il problema.