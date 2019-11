Pastore rispondi ai tifosi: «Ora sto bene, arriverà anche il gol»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pastore ospite di Roma TV+ per un’intervista, risponde alle domande dei tifosi nella consueta rubrica #AskPastore lanciata sui social dalla Roma. Ecco le domande e le sue riposte.“Mi sento bene, sono felice per questo mio momento personale, sono contento. Sono però dispiaciuto per queste due ultime partite che non ci volevano. Stiamo lavorando bene e al rientro dalla nazionale faremo vedere delle cose molto buone in campo. Mi sento molto bene, credo di essere all’80-90%. Ho giocato sei partite di seguito ogni tre giorni e questo mi fa capire di stare bene”.“Sinceramente no. Era da tanto che non lo facevo e gli infortuni degli altri compagni hanno condizionato questa cosa. Ho dovuto giocare io ma mi hanno gestito molto bene durante gli allenamenti e sono felice di esser riuscito a farlo”.“Sicuramente entrambe. L’arrivo di Fonseca quest’anno è stato molto importante, il suo rapporto che ha con i giocatori e questo mi ha aiutato molto, mi ha fatto spingere e allenare molto meglio. Sicuramente tutte e due le cose sono importanti. Un giocatore non gioca solo con il fisico ma anche con la testa. Sono in un momento bello in cui mi piace giocare e allenarmi”.“A quattro anni avevo già la palla tra i piedi, a scuola, all’asilo, stavo sempre a calciarla. Mi raccontano che stavo sempre con la palla e mi piaceva fare solo quello. All’età di nove anni sono entrato in un club e mi allenavo tutti i giorni”:“Da quando avevo nove anni. Tutti i miei pensieri erano di riuscire a giocare a calcio, arrivare in prima squadra. Ero malato di calcio, uscivo da scuola e andavo ad allenarmi, poi quando tornavo a casa uscivo di nuovo e giocavo sulla strada con gli amici. Le mie giornate erano cento per cento calcio”.“Per fortuna eravamo una bella squadra, vincevamo sempre con gli altri quartieri”.“Avevo il timore di non riuscire a stare bene come a Parigi, ma dopo due mesi ci siamo trovati molto bene e siamo molto felici con la mia famiglia. In Francia è stato bellissimo ma qui si vive molto bene”.“Devo parlare con i portieri (ride, ndr). Effettivamente ho anche tirato tanto, ma la palla non è entrata. Mi allenerò di più. Quando arriverà il primo gli altri arriveranno da soli”.“Sì mi rimangono sempre in testa. Non vivo per il gol ma sto giocando bene e quando fai gol l’autostima sale e ti aiuta a fare meglio in campo”.“Con il PSG contro il Chelsea. Sono entrato a fine partita e ho fatto un bel gol”.“Sì, per me è come fare un gol soprattutto se la squadra poi riesce a vincere”.“Penso quello con il Frosinone, anche se sono stati molto simili tra loro”“Batistuta. Era il mio idolo. È stato un simbolo”.“È giusto, se hanno seguito la mia carriera sanno che posso dare ancora di più. È uno stimolo importante per noi per continuare a migliorarci e a lavorare. Vogliamo arrivare in alto e abbiamo bisogno che i tifosi ci chiedano di più. Ci hanno trattato molto bene a Parma dopo la sconfitta, ci danno forza”.“Ero stanco e il difensore veniva dal lato sinistro, con la rabona non arrivava a prenderla e mi sentivo più sicuro. L’ho fatto tante volte, è un’opzione per quando non mi sento tranquillo con il sinistro. Ho messo in una buona posizione il mio compagno”.“Zaniolo è molto forte, quando è arrivato faceva allenamenti come uno della prima squadra. Ha tanta forza e adesso segna anche. È un ragazzo semplice e gentile, può arrivare lontano se continua. Deve pensare a quello che fa adesso”.