Roma, Pastore apre alla cessione: «Mi piace il Lione, no al Marsiglia»

Le strada di Javier Pastore e la Roma potrebbero dividersi. Il centrocampista è fermo da più di un mese - riferiscono da Trigoria - per un’ematoma all’anca subito dopo alcune partite giocate a buoni livelli. Poi il buio totale e le voci di mercato si sono riaccese: « Un ritorno in Francia? Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra. Al Marsiglia non potrei mai giocare», ha detto l’argentino a Telefoot che esclude di andare nella squadra allenata da Villas-Boas per la grande rivalità con il Psg. Ma sono altri i club che fanno gola al Flaco: «Il Lione, che è una società simbolo in Francia, e anche altre squadre».





© RIPRODUZIONE RISERVATA