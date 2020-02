Roma, passi in avanti per Diawara: oggi metà allenamento in gruppo. Si ferma Cetin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue il percorso di riabilitazione di Amadouprescritto dal professor Cerulli a seguito dell’infortunio al menisco esterno del ginocchio sinistro. Oggi il centrocampista, dopo poco meno di un mese, è rientrato in gruppo per svolgere metà allenamento agli ordini di Fonseca, mentre la seconda parte l'ha trascorsa in palestra. L'ex Napoli verrà valutato quotidianamente dai medici del club prima di rientrare in campo. Nonostante i progressi, però, non è ancora scongiurata la possibilità di un intervento chirurgico: se il ginocchio reggerà allo stress del campo senza dare problemi, allora Diawara continuerà fino a fine della stagione. Al contrari prenderà in considerazione l’operazione come consigliato all’indomani dell’infortunio dal professor Mariani di Villa Stuart.In vista del match d’andata di Europa League contro Gent, Fonseca potrebbe fare a meno di Cetin vittima ieri di una contusione al piede. Torneranno tra i titolari in difesa rispetto alla partita con l’Atalanta sia Santon che Kolarov, a centrocampo spazio a Cristante, mentre sulla trequarti Under che si gioca il posto con Perez.