Roma, secondo test amichevole e poi tutti a “tifare” per Dybala in finale

Terzo giorno di ritiro per la Roma ad Albufeira. Oggi la squadra di Mourinho ha anticipato l’allenamento alla mattina. Alle ore 11 locali, le 12 in Italia, la squadra scenderà in campo per sostenere la seduta odierna in vista del secondo test amichevole contro il Casa Pia, quinto nella Lega portoghese. I giallorossi debbono riscattarsi dopo il brutto ko di venerdì contro il Cadice (0-3).

Roma, i tormenti di Mourinho: qualcosa non va

Roma, Mourinho (in silenzio) in Algarve: sette giorni con tre test amichevoli per ripartire al meglio

Nel pomeriggio, dopo il pranzo, il gruppo si riunirà per tifare insieme Dybala, impegnato nella finale di coppa del Mondo. Paulo partirà dalla panchina ma la speranza di tutti i compagni e di José è che la Joya possa ritagliarsi uno spazio nella ripresa.