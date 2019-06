Roma, parte la campagna abbonamenti: prezzi invariati e sottoscrizioni sul web Video

È qui che vive la mia passione.



Tra polemiche e striscioni, e in attesa di scoprire il nome del nuovo allenatore, laguarda al futuro. Nel pomeriggio il club giallorosso ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020: “”. I tifosi giallorossi potranno acquistare il nuovo tagliando stagionale già a partire da domani, con i vecchi abbonati che potranno confermare il proprio posto fino al. Anche i nuovi potranno acquistare l’abbonamento sin da subito, con. Successivamente partirà una seconda fase con prezzi più alti.Un abbonamento per lasarà in vendita a, lo stesso costo dello scorso anno durante il periodo di prelazione. Confermati i prezzi anche per gli altri settori, con la Tribuna Tevere che torna a dividersi in “Parterre” e Top”. La vera novità è rappresentata dal nuovo “”. I tifosi, infatti, potranno abbonarsi direttamente da casa sul sito della Roma, per poi gestire il tutto tramite la nuova app “”. L’app (da domani disponibile su iOS e Androd) avrà una serie di funzioni aggiuntive che permetterà al tifoso possessore di abbonamento digitale di cambiare utilizzatore fino a un massimo didurante il camponato, ma anche di cambiare il suo posto dopo aver acquistato l’abbonamento.