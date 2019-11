Roma, la squadra è arrivata a Parma. Spinazzola torna in gruppo: ecco i dubbi di Fonseca

Nel primo pomeriggio la Roma si è trasferita a Parma dove resterà fino al giorno della partita contro la squadra di casa prevista per domenica alle 18. Il tecnico Fonseca ha scelto di non passare per Roma dopo la trasferta in Germania per non stressare troppo la squadra con continui viaggi. Alla rosa a disposizione si è unito Leonardo Spinazzola che non ha partecipato al match di Europa League per un affaticamento muscolare. Dovrebbe tornare lui sulla fascia destra, se così dovesse essere Florenzi si accomoderà in panchina per la sesta volta consecutiva. Al centro della difesa un posto garantito lo avrà Smalling, mentre è in dubbio la presenza Fazio. Non è escluso che l’allenatore, vista la recente prestazione dell’argentino, arretri nuovamente Mancini e schieri in linea mediana Diawara (ormai recuperato) con Veretout. Sulla trequarti da valutare le condizioni di Pastore diventato punto di riferimento della squadra da sei partite consecutive, sulle corsie esterne toccherà di nuovo a Zaniolo e Kluivert perché Under e Perotti hanno dimostrato di essere indietro in termini di condizioni. In attacco Dzeko che non può rifiatare vista l’assenza di Kalinic per infortunio.

Ultimo aggiornamento: 16:54

