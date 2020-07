Roma-Parma, Kluivert non convocato per scelta tecnica

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha convocato 24 giocatori per il match di stasera all'Olimpico contro il Parma. Justin Kluivert non è presente nella lista per scelta tecnica. Questo l'elenco. Portieri: 13 Pau Lopez, 63 Fuzato, 83 Mirante. Difensori: 2 Zappacosta, 11 Kolarov, 15 Cetin, 20 Fazio, 23 Mancini, 33 Peres, 37 Spinazzola, 41 Ibanez. Centrocampisti: 4 Cristante, 7 Pellegrini, 8 Perotti, 14 Villar, 21 Veretout, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 42 Diawara, 77 Mkhitaryan. Attaccanti: 9 Dzeko, 17 Under, 19 Kalinic, 31 Carles Pérez Ultimo aggiornamento: 15:38

