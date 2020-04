Panucci in tackle su De Rossi: «La Roma la allenerò prima io»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«De Rossi futuro da allenatore della Roma? Ha la personalità per farlo. È complicato farlo, ma ditegli che voglio farlo prima io. Lui ha smesso da cinque minuti». Scherza sul suo futuro e quello dell'ex giallorosso, Christian Panucci ospite ai microfoni di Radio Radio.«Non mi ha mai chiamato nessuno in passato dalla Roma, ma se mi avessero proposto tre mesi non avrei accettato - prosegue l'ex difensore della Roma -. Ho avuto la fortuna di avere tanti allenatori bravi. Ho lavorato molto con Capello, è stato lui che mi ha anche consigliato di iniziare. Ho appreso molto da lui come da Spalletti, Hiddink e tanti altri. Penso sempre però che alla fine se non hai bravi calciatori non vinci».Di giocatori di personalità «ce ne sono di meno, però, ad esempio, Zaniolo è un predestinato. Ha carattere e in questo momento abbiamo un'ottima nazionale». Panucci elogia il giovane talento giallorosso reduce dalla rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro. «Un predestinato però lo vedi, e lui lo è. Un altro che mi piace è Pellegrini», conclude l'ex terzino oggi allenatore.