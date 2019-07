Roma, Pallotta torna in Italia e convoca a Siena i vertici del club. C'è anche Fonseca

Jim Pallotta torna in Italia dopo un anno, ma preferisce non fare tappa nella Capitale per non incorrere in contestazioni da parte dei tifosi e pedinamenti dei cronisti. Il presidente giallorosso si ferma a Siena dove convoca tutto lo stato maggiore della Roma: l’ad Fienga, il ds Petrachi, il vicepresidente Baldissoni, il tecnico Fonseca (che oggi ha diretto il suo primo allenamento) e il consulente Baldini. Una riunione per pianificare il mercato e i mesi estivi che precederanno l’inizio del campionato. Nei prossimi giorni Pallotta proseguirà le sue vacanze nel sud Italia (ma non passerà per Roma) per poi tornare negli Stati Uniti dove quest’anno i giallorossi non farà tappa perché ha dovuto rinunciare all’International Champions Cup per via del dubbio circa i preliminari di Europa League. Ultimo aggiornamento: 21:15





© RIPRODUZIONE RISERVATA