James Pallotta chiede l’archiviazione per la class action mossa dai piccoli investitori della società in Delaware che lo hanno accusato di aver modificato retroattivamente i termini dei prestiti dei membri tra la società e loro stessi. Attraverso i suoi legali l’imprenditore di Boston ha risposto che: «Si tratta di un tentativo da parte di membri scontenti della società di accusare gli imputati di illeciti senza alcuna base di fatto o di diritto». Nella mozione si legge: «Il finanziamento ha aiutato la Roma a sopravvivere dopo che le partite del club sono state cancellate, il mercato dei giocatori è crollato, l’asta per i diritti televisivi è ritardata e il processo di vendita della società è stato improvvisamente bloccato quando l’Italia è diventata un epicentro del coronavirus».

