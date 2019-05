Roma, Pallotta contro il Comune : «Se i tifosi vogliono lo stadio devono sollecitare un intervento»

«Ho inviato da Boston importanti membri dello Stadio della Roma sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento». Lo ha twittato il presidente della Roma James Pallotta sull'account uficiale del club giallorosso. Il numero uno di Trigoria, assente dalla Capitale da circa un anno, è in attesa che venga posata la prima pietra per la costruzione dello stadio che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Ultimo aggiornamento: 19:51





