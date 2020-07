Pallotta conferma Fonseca: «Non è in dubbio, ha la mia fiducia»

Il futuro di Paulo Fonseca non è in bilico. Il presidente della Roma James Pallotta ha rinnovato pubblicamente la fiducia al tecnico attraverso un tweet: «Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno supporto, Forza Roma!», ha scritto il numero uno giallorosso alla vigilia del match contro il Napoli. Il tecnico è al centro delle critiche per i risultati scadenti della Roma contro Milan e Udinese, ma un suo esonero non è nei programmi della società. Almeno nel breve periodo. L’obiettivo, sfumata la possibilità di entrare in Champions League, è quello di mantenere il quinto posto e arrivare ai match di Europa League con la speranza di vincere la competizione per così approdare nella massima competizione europea.

Ultimo aggiornamento: 17:02

