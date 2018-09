Roma, Pallotta e Baldini alla ricerca del nuovo tecnico. Sousa, Montella e Blanc i nomi caldi

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi nera in casa Roma: la squadra è blindata in ritiro a Trigoria con tecnico e dirigenti dopo il 2 a 0 inflitto dal Bologna. Unica eccezione per De Rossi e Di Francesco che hanno partecipato insieme con Totti al funerale di Giorgio Rossi, lo storico massaggiatore della Roma scomparso all’età di 88 anni. I giallorossi fanno quadrato per uscire dalla crisi, la partita di mercoledì contro il Frosinone potrebbe essere il match giusto per ritrovare i tre punti in classifica che mancano dal 19 agosto, prima di campionato contro il Torino. Per stare vicino alla squadra in questo momento delicato, il ds Monchi ha rinunciato al “World Football Summit” di Madrid, una scelta di responsabilità dopo il mercato estivo che ha alterato gli equilibri di una squadra arrivata in semifinale di Champions League. Jamespochi minuti dopo la disfatta al Dall’Ara si è definito «disgustato» e con l’aiuto del consulente di fiducia Franco(da questa estate entrato nel comitato esecutivo del club) sta valutando i possibili nomi per il dopo Di Francesco.Nell’eventualità di un cambio di panchina nei prossimi giorni, il club giallorosso non virerà su nomi del calibro di Antonioesonerato dal Chelsea e stipendiatodagli inglesi, una cifra troppo alta per le casse della. Uno dei nomi più papabili è quello di Vincenzo, per lui sarebbe un ritorno nella Capitale dopo i sei mesi da allenatore nel 2011, al termine dei quali gli subentrò Claudio(«Nella mia mente c’è l’idea di abbracciare un progetto serio», ha detto a Radio Anch’io lo Sport su Radio 1). L’ex aeroplanino è reduce da due avventure negative al Milan e al Siviglia. Indiscrezioni provenienti direttamente da Londra, raccontano di un incontro tra Francoe l’agente di Pauloattualmente tecnico al Tianjin Quajian. Il suo procuratore starebbe contrattando la rescissione con i cinesi perché il portoghese vorrebbe ritornare nel calcio che conta. Una possibilità di allenare la Roma potrebbe avercela anche Laurentex Psg, fermo da giugno 2016: prima della parentesi francese è stato contatto dai giallorossi, ma poi il club virò su Rudi Garcia