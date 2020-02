I voti della Roma: difesa colabrodo. Perez l'unica nota positiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Difesa da oratorio, centrocampo molliccio, attacco semivuoto. Non c’è niente là dentro. Il derby ha cambiato tutto, ma in peggio.PAU LOPEZ 5,5Prende tre gol senza troppe responsabilità, fa solo una parata (neppure complicata) su Palacio. Non trasmette sicurezza con la palla tra i piedi.SANTON 4Barrow lo fastidia, lui rincorre e il più delle volte non lo prende. Davanti fa qualcosa ma resta agli atti un solo tiro sbilenco verso la porta di Skorupski.MANCINI 4,5Non entra nei primi due gol come primo responsabile, ha solo il “merito” di far parte di una difesa colabrodo. Ma poi nella ripresa decide di marcare a vista Barrow (come fu con Caputo) e pure lui finisce nella lista nera della serata. Periodaccio.SMALLING 4Efficace e spettacolare la chiusura su Orsolini nel primo tempo, goffo invece quando stecca l’anticipo sempre sull’esterno del Bologna. Una serata di pietà anche per lui.KOLAROV 4Lo ricordiamo per l’azione del pari, poi per aver lasciato aperta la porta al brillante Orsolini, che ha un passo diverso e gli sprinta davanti. Utilizza le energie nel battibeccare con i tifosi della Tevere. E si becca i fischi.CRISTANTE 4L’infortunio, il lungo stop, poi la festa per aver saltato l’operazione. Tutto ciò ha prodotto un calciatore con una condizione fisica approssimativa. Corre poco, anzi cammina, e fatica. Viene pure espulso.VERETOUT 5Lui invece corre, come una trottola, senza produrre alcunché di degno.UNDER 4Sbaglia gli inserimenti, si fa spesso anticipare. Tira male, è irriconoscibile.MKHITARYAN 5,5Un po’ come Cristante. Là davanti è inutile. Qualche cenno di vita nella ripresa, suo il gol del 2-3.PEROTTI 5Prova qualche uno contro uno e ogni tanto scappa via, ma se la squadra non gira, ogni giocata si perde nel nulla.DZEKO 5Arpiona molti palloni, tanti li gioca pure bene, altri molto meno. Affoga presto, come tutti gli altri. Ma nel grigiore, qualcosa prova a combinare.PEREZ 6,5Movimenta un po’ la questione, entrando benissimo. Ma predica nel deserto.PERES 6Aggrappati a Peres. Che pennella il pallone per Mkhitaryan.KALINIC NGIl cambio della disperazione. Non tocca palla.FONSECA 4Ha detto di aver capito cosa fosse successo a Reggio Emilia, evidentemente non ha trovato la soluzione. La squadra è involuta, gioca male, è prevedibile. Senza gamba. E lui inerme.GUIDA 5Senza determinare il bene né il male. Troppi ammoniti e un rosso eccessivo, forse.