I voti della Roma: Mirante, serata da numero 1. Diawara non sbaglia nulla

dal nostro inviatoMancini-Smalling coppia d’oro. Diawara non sbaglia una palla.Si oppone con un bel volo a Lukaku in avvio, appare incerto con i piedi e su un rinvio rischia il botto, poggiando al belga una bella palla gol. Strepitoso su Vecino.In campo 15 minuti e si fa male. E siamo a 24.Si occupa dell’avversario tecnicamente più pericoloso, Lautaro, una specie di cobra. Ma non molla nemmeno l’altro, Lukaku, nelle rare occasioni in cui sfugge al suo compare Chris. Interpretazioni da veterano. Ammonito, era diffidato. Ciao Spal.Si incolla all’amico Lukaku, come se di lui non potesse fare a meno. A volte lo innervosisce, lo spinge, lo anticipa, lo sovrasta. Ciò che il belga crea non è per sue distrazioni. Non perde mai il controllo.Mostra tutta la sua classe ed esperienza nel gestisce i tempi delle offensive (e quando lo fa è sempre un pericolo per gli altri) ed è sul pezzo quando c’è da restare basso, sia quando ha davanti Candreva sia Lazaro.Sa sempre dove mandare il pallone. Perfetto.Generoso con i suoi compagni, dei quali si mette al servizio. Generosità non richiesta quando serve la palla del possibile 1-0 a Lukaku. Alti e bassi.Non si vedono grossi lampi. Cerca poco l’uno contro uno, si dedica con efficacia al possesso palla. Più incisivo quando passa a sinistra.PELLEGRINI 6Geniale la palla in profondità per Mkhitaryan, peccato per la Roma non abbia grossi effetti. Si dedica a Brozovic, al quale concede poco spazio, ma il risultato è che pure lui perde lucidità ed energie quando deve gestire il gioco.Si ammoscia spesso sul più bello, ma qualche giocata buona la firma, fino ad evaporare. Sostituito.Non lo tengono facilmente, e in tante rincorse ci mette pure un po’ di veleno. Gioca troppo da solo, riuscendo a mostrare le sue qualità anche da finto centravanti. Ha una palla buona, non la sfrutta. Sfiancato.Entra a freddo al posto di Santon quando è passato solo un quarto d’ora. Decisivo, nella ripresa, su Lautaro in area. Approssimativo in qualche scelta offensiva.Si batte quanto può. E’ mancato molto.Entra al 44' st.Gli infortuni, troppi, lo costringono a modificare lo spartito. E non sbaglia una nota. L’unica stonata, che i tiri in porta sono pochi.Se la cava.