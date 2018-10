Manolas un baluardo, Kolarov è inaffidabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI Olsen efficace, Pellegirni continuo.Salta sul pallone più di una volta: molto concreto negli interventi ma non sempre con stile raffinatissimo. A volte i suoi sembrano interventi da spiaggia. Ma finché la manona arriva dove gli altri si fermano...Il lavoro è duro, perché lì ti arrivano spediti Ruiz e Rui, che non sono esattamente due personaggi della Disney. Trova il tempo anche per una percussione verso la porta, per poco non fa gol Dzeko.Una volta ci arriva con la punta, poi col tacco, quindi con la schiena, qualche altra per sbaglio. Ma è sempre lì, con il neo delle uscite palla al piede, che non sono proprio il suo forte. Sostituito per infortunio a dieci dalla fine, da eroe. Lui ha vinto.Giocare al fianco di Manolas spesso può toglierti responsabilità, invece è concentrato, affidabile, specie nel giocare il pallone sul pressing avversario. Non male.Gioca a ritmo ridotto, con qualche errore di troppo. Si perde Mertens nel finalePartita difensiva, con i soliti muscoli e il solito fosforo. Regge (bene) un tempo, poi deve lasciare le armi. Ferito.La prima mezz’ora è faticosa, quasi preoccupante: arriva sempre una frazione di secondo di ritardo sul pallone. Pian piano trova posizione e geometrie, fa il De Rossi con più lentezza di pensiero.Due grandi giocate, con una di queste la Roma segna il vantaggio e con l’altra rischia seriamente il raddoppio. Di Francesco lo riprende per la fase difensiva non all’altezza: sbaglia posizione sul pressing. Non sa ancora gestire le forze.Molto bene, in tutte le fasi. Continuo e lucido, sempre.Segna al San Paolo dopo sei anni (giocava nel Milan), è il suo primo gol con la Roma. Ma non solo il gol: fa sue e giù per il campo, sempre pronto a dare una mano.Gara di sacrificio e di sostanza, gli manca il quinto gol al Napoli solo per una questione di sfortuna.Fa quel che può, con molto impegno. Senza grossi guizzi, nè errori tremendi.Fa il terzino a centrocampo. Non è al meglio, corre male, difende male.Si piazza al centro a fare muro. Fino a capitolare, inevitabilmente.Il gol di ElSha doveva aiutare la squadra a stare in campo con maggiore scioltezza. Invece solo difesa e qualche contropiede. Gira che ti rigira, il pari lo prendi.