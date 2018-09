Nessuno sufficiente: difesa choc l’attacco non è mai pericoloso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoBOLOGNA Una squadra di impresentabili, con ampi margini di peggioramento. Per gioco, carattere, idee.Non deve sporcarsi le mani, ma anche stavolta va all’incasso nella rete: due gol e passa la paura. Ed è andata pure troppo bene, potevano essere tre, quattro...Corre dietro a Krejci e dà poco - quasi nulla - in fase offensiva, salvo un tiro a un quarto dalla fine. Ma tra cross sbagliati, palle giocate in maniera approssimativa, rincorse affannate, la prestazione è down. Lui poi, che sembrava stare meglio di altri.Salta e sbraccia, fa la guerra con Santander, calciatore tutto fisico e poca tecnica. Non si può stare più tranquilli nemmeno contro Santander. E mica hai detto Benzema. No, Santander, che fa gol per la prima volta in A.Le sue giocate migliori sono - nel primo tempo - da attaccante: quattro colpi di testa, ma nemmeno uno riesce a indirizzarlo dove non c’è Skorupski. Nella ripresa perde la testa e DiFra lo manda in panchina. Il comandante arranca.Accompagna Mattiello al tiro e quindi al gol nella più classica marcatura “a vista”. Da quel lato si balla spesso. Da centrale - nella ripresa - non che migliori, anzi.Pochi inserimenti, pochi contrasti vinti, un paio di cambi gioco scolastici. Pochino. Rischia il rosso e Di Francesco pone fine a un’altra prestazione che non passerà alla storia.Manda in porta Kluivert in due occasioni. Due lucciole nel grigiore, nel quale gira gira finisce con il perdersi anche lui.Si mangia un gol facile e questa è la foto di un momento non proprio brillante, di tranquillità azzerata. E non solo suo, sia chiaro. Partita fatta di scelte sbagliate, di palle perse, di contrasti molli. Difficile crescere in un contesto generale così deprimente.E’ l’esordio da titolare: sgambetta, finta, contro finta, suola, tacco e punta. Più due gol falliti. E quindi il rientro quasi immediato in panchina. In questo momento servirebbe più sostanza, c’è tempo per il cinema d’autore.Evanescente, impreciso. Nullo. Fa impressione la mimica, la posizione della testa, delle braccia. Stavolta non si arrabbia con nessuno, e forse è anche peggio.Supera raramente l’uomo (Calabresi, all’esordio), a volte perde palloni drammatici. Rientro da titolare rivedibile.Qualche buona idea ma lo squillo non c’è.Grande impegno, risultati modesti.Non è più il giaguaro di una volta. Eppure ci prova.Ha perso la bussola, le idee e, osservando le prestazioni dall’esterno, la squadra. Se i risultati sono questi, difficile che a lungo andare non perda la Roma. E in quel caso non saranno solo colpe sue. Lui non vuole mollare, chissà quanto tempo gli verrà concesso.Grazia Cristante