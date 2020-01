Roma, out anche Fazio: non convocato per un risentimento all'adduttore

Ultimo aggiornamento: 17:06

Nel nuovo anno come nel vecchio: la Roma continua a perdere giocatori per strada. L'ultimo imprevisto a fine mattinata: Fonseca, al momento di decidere chi convocare per la partita di domani contro il Torino, vede uscire di scena l’ennesimo titolare della rosa giallorossa. E lo stop è ancora muscolare: Fazio è out per il risentimento all’adduttore accusato durante la rifinitura.La sua esclusione dall’elenco dei 20 convocati a quanto pare è solo precauzionale. Ma il suo forfait si aggiunge a quelli di Zappacosta, Santon, Pastore, Cristante e Kluivert. Sono, dunque, 6 gli indisponibili anche per il 1° match del 2020, con la rosa sempre dimezzata. E addirittura 28 gli infortuni in poco più di 4 mesi (dall’inizio del campionato, cioè dal 25 agosto). Manca anche Peres, tornato da giovedì in rosa: il suo tesseramento è da perfezionare. Questa la lista di Fonseca: Pau Lopez, Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Çetin, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Ünder, Kalinic e Antonucci.