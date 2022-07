Giovedì 21 Luglio 2022, 14:00

Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha diramato un comunicato relativo all’Opa in corso. Sostanzialmente la società vuole spegnere sul nascere qualsiasi speculazione relativa ad eventuali nuove proroghe o rialzi di prezzo superiori ai 0,45 euro per azione.

I prossimi due giorni saranno quelli decisivi per mandare in porto l’operazione, l’obiettivo è a un passo manca meno dell’1% per arrivare al 95% del capitale sociale detenuto dalla controllante “Romolus and Remus Investment LLC”. Si tratta sostanzialmente di circa 5,5 milioni di azioni.

Se l’operazione non andrà in porto, verrà cancellato il programma Assist Club che prevede una serie di vantaggi esclusivi per tutti gli azionisti che hanno ceduto i propri titoli. Se la privatizzazione della società non si raggiungerà attraverso l’Opa, scatterà il piano B che è stato già depositato in Consob e prevede un nuovo aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione in combinazione con una fusione inversa della holding italiana dentro la quotata As Roma Spa. Per effetto della fusione “Romulus e Remus” deterrà più del 95% del capitale sociale.

Ecco il comunicato integrale diffuso dal club: «Romolus and Remus Investment LLC comunica ufficialmente che oggi e domani sono gli ultimi due giorni d’OPA. In particolare, Romolus and Remus Investment LLC conferma che (i) non ci saranno altre proroghe dei tempi d’OPA, che scadrà domani, venerdì 22 luglio e (ii) non ci saranno altri rialzi di prezzo, che non supererà 0.45 per azione. Prima di aderire all’Offerta leggere attentamente il documento d’offerta disponibile sul sito assist.asroma.com o chiama il Numero Verde 800 126 395 anche per scoprire tutte le opportunità dell’Assist Club».