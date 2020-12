Roma, ok Pellegrini e Veretout. Si ferma Mirante per una contusione alla mano

Paulo Fonseca sorride in vista del Bologna (domenica ore 15): oggi a Trigoria si sono allenati sia Lorenzo Pellegrini che Jordan Veretout, entrambi erano fermi per infortunio rispettivamente alla caviglia e al flessore. Il tecnico recupera anche Chris Smalling dopo che ieri ha disputato 45 minuti contro il Cska Sofia. Resta fermo, invece, Gianluca Mancini ancora alle prese con il risentimento muscolare all’adduttore rimediato contro il Napoli e non dovrebbe farcela nemmeno Antonio Mirante in infermeria per una contusione alla mano, al suo posto ci sarà Pau Lopez. Fonseca, che al Dall’Ara non sarà in panchina per via della squalifica, in attacco perderà Pedro (anche lui squalificato), al suo posto potrebbe giocare Perez, oppure l’alternativa è rappresentata da Pellegrini che può salire sulla trequarti e lasciare spazio a Cristante in mediana accanto a Veretout. Dubbi che il tecnico scioglierà domani in occasione dell’allenamento di rifinitura.

