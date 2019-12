Roma, oggi la ripresa degli allenamenti: individuale per Pellegrini e Smalling

Vacanze finite per il calciatori della Roma che oggi alle 11 hanno ripreso ad allenarsi in vista del match contro il Torino del 5 gennaio (Olimpico ore 20.45). Sono rimasti in infermeria Pastore (edema per una contusione all’anca), Santon (lesione bicipite femorale coscia sinistra) e Kluivert (edema al flessore coscia sinistra). Zappacosta, invece, è a Cortina perché nei giorni scorsi ha lavorato a Trigoria, rientrerà a Roma il 2 gennaio e seguirà ugualmente il programma di recupero. Non si sono allenati Pellegrini e Smalling che hanno svolto lavoro individuale programmato.

Ultimo aggiornamento: 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA