Nzonzi bocciato in Francia: «Voto 2, ha offerto caviale agli olandesi»

Se da una parte c’è Patrik Schick che riesce dare il meglio solo quando chiamato dalla Repubblica Ceca, dall’altra c’è Steven Nzonzi che nel 2 a 0 rifilato dall’Olanda alla Francia ieri in Nations League ha lasciato a desiderare. La sua prestazione, lontana anni luce da quelle offerte in giallorosso, ha scatenato i quotidiani d’oltralpe che gli hanno rifilato un bel 2 in pagella: «Titolare in mezzo al campo per l’assenza di Pogba, il romanista non ha lasciato un ricordo indimenticabile. Peggio ancora, ha offerto caviale agli olandesi per il loro primo gol. Il resto della partita l’ha passato tra duelli persi e una debole influenza sul gioco. Mai in partita», scrive Le Parisien sottolineando il suo “erreur fatal”.

«Troppo lento, ci aspettavamo che il suo volume di gioco e il suo fisico rompessero le linee olandesi. Ma ha sofferto le distanze, poiché i Blues sono stati a lungo senza palla. E per peggiorare le cose, il suo colpo di testa all’indietro è diventato decisivo per l’Olanda. Voto 3», scrive BFM TV. Insomma, sarà per colpa di una serata storta o dei pochi stimoli che la nazionale offre al centrocampista, fatto sta che Nzonzi sta trovando il suo equilibrio con la Roma e di questo certamente ne saranno felici i tifosi giallorossi.

