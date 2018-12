Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini: Cagliari a rischio, domani gli esami

Piccolo stop per Lorenzo Pellegrini durante l’allenamento di stamattina: il centrocampista era tornato in gruppo proprio oggi dopo aver smaltito la lesione muscolare al flessore della coscia destra, ma durante la seduta ha accusato un di nuovo dolore ed è stato costretto a lasciare il campo anzitempo. Una ricaduta che sarà monitorata dallo staff medico che domani sottoporrà il trequartista a controlli strumentali. Si allontana, dunque, il rientro in campo che era previsto contro il Cagliari.

Ultimo aggiornamento: 14:53

