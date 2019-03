Roma, nostalgia Kluivert: «A volte penso che sarebbe stato bello restare all'Ajax»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il cambio di allenatoresta trovando più spazio, complice anche i numerosi infortuni che stanno affliggendo la Roma da inizio stagione. L’olandese arrivato in estate in giallorosso nonostante il papà Patrick lo avesse provato a dissuadere, non ha vissuto una stagione da incorniciare (21 presenze, 981 minuti giocati). «È stato meraviglioso vedere l’Ajax vincere contro il Real Madrid. A volte penso che sarebbe stato bello essere ancora là», sono le parole Kluivert rilasciate a Fox Sport. L’esterno confessa di essere rimasto molto legato alla sua ex squadra: «Seguo sempre l’Ajax da innamorato, non ho rimpianti nell’aver scelto la Roma, ma ogni tanto penso che sarebbe bello essere in una squadra come quella che ha battuto il Real. A Roma sono cresciuto molto, anche come persona. Vivere da solo ti rende più forte. Ho imparato molto, ma non è detto che anche all’Ajax non sarei riuscito a migliorare. Non so se rimanere in Olanda mi avrebbe permesso di arrivare nella nazionale di Koeman, io credo che tutto accada per un motivo. Magari sarebbe stata la stessa cosa».