Sono ore di attesa. La Roma a breve dovrebbe comunicare se nel giro di tamponi molecolari effettuato ieri sera presso il Campus biomedico, siano realmente risultati positivi 1/2 calciatori al Covid 19. Per precauzione, questa mattina è stato svolto un altro giro di test, per certificare ulteriormente lo status dei 2 calciatori in questione. Intanto, dopo le nuove disposizioni governative, dovute all'entrata in vigore del nuovo decreto, a Trigoria c'è apprensione per il giocatore della rosa che ha deciso di non vaccinarsi. Dal 10 gennaio, se non sarà in possesso del green pass rafforzato, che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid, non potrà più scendere in campo.

Incubo Covid, la Serie A fatica a resistere a Omicron

Un No vax nella Roma

Che fosse presente un «No vax» era noto dall'inizio della pandemia. La Roma da giugno ha fatto sapere che in rosa c'era un calciatore no vax, ma che per una questione di privacy non poteva essere svelato. Il fatto che grazie all'utilizzo continuo dei tamponi, avesse potuto continuare a giocare regolarmente aveva spento le luci sul caso. Ora queste si riaccendono anche se il club è in attesa di capire se realmente queste disposizioni dovranno applicarsi anche al mondo del calcio.

Al momento, infatti, le istituzioni calcistiche debbono ancora confrontarsi con quelle politiche (incontro previsto nei prossimi giorni): si vedranno i rappresentanti dei club, quelli del governo e le istituzioni del calcio, Figc e Lega. Soltanto dopo, nel caso, verrà fatto un punto della situazione con il calciatore in questione che oggi si allenerà regolarmente con il gruppo. Si cercherà un sistema per "tutelare" i calciatori No vax, con un protocollo specifico. In caso contrario, i giocatori in questione - il problema non riguarda solo la Roma - potrà scendere in campo solo in caso di guarigione dal Covid.