Roma, nelle prossime ore l’addio dell’ad Gandini

L’amministratore delegato della Roma Umberto Gandini presenterà le dimissioni al presidente Pallotta. Un addio che era nell’aria sin dalla scorsa estate, quando l’ex dirigente del Milan è stato messo ai margini dal club e i suoi ruoli operativi erano ridotti al minimo. Gandini, che inizialmente sarebbe dovuto tornare in rossonero, presenterà le dimissioni nelle prossime ore, ma non accetterà l’incarico proposto dal Milan. Dopo l’addio di Franco Baldini dovuto all biografia di Francesco Totti, la Roma perde un altro dirigente: resta al comando del club il dg Mauro Baldissoni e il direttore sportivo Monchi, oltre al presidente James Pallotta. Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA