Roma, sei nella storia. Vince la Juve ma è finale giallorossa

La Roma conquista la finale di Coppa Italia. La prima della sua storia. Le giallorosse perdono 3-2 a Vinovo contro la Juventus. Ma il due a uno conquistato all'andata permette alla squadra di Betty Bavagnoli di staccare il pass per la gara del 30 maggio contro il Milan. Una gioia immensa. E rivincita servita dopo la semifinale di Supercoppa a Chiavari, quando le bianconere, a 2 minuti dai rigori, erano riuscite a passare, immeritatamente, eliminando le giallorosse.

CRESCITA

È stata una partita che ha sancito la crescita esponenziale della Roma in questo 2021. Una squadra che ha capito quando era il momento giusto per colpire: con pazienza e personalità le giallorosse hanno portato a casa la qualificazione. Il vantaggio bianconero di Pedersen nel primo tempo, è stato ribaltato da Thomas e Lazaro nella ripresa. Inutili le reti di Girelli e Gama per la Juventus, arrivate entrambe nel recupero. Al fischio finale è scoppiata la festa giallorossa. Un risultato storico, meritato, che dà slancio per il futuro. La Roma c'è. Eccome.

