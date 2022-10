Roma-Napoli 1-0, Politano inventa Osimhen segna: giallorossi beffati a 10 minuti dalla fine

Il Napoli resta capolista in Serie A con 29 punti vincendo 1-0 all’Olimpico grazie a una rete di Osimhen. Che fosse una partita bollente era chiaro dall’accoglienza degli ultras della Roma che hanno atteso la squadra all’esterno dello stadio con lo striscione: «Altri 90 minuti di battaglia…Noi con la voce, voi con orgoglio di indossare questa maglia». Una partita dai mille significati, tra cui il ricordo a Francesco Valdiserri il diciottenne ucciso da un’auto mentre camminava su un marciapiede. La famiglia era allo stadio e il ricordo è stato straziante: «Francesco all'Olimpico ha condiviso tanti momenti emozionanti. Tutti insieme vogliamo salutarlo rivolgendogli un grande applauso», ha detto lo speaker qualche minuto prima del calcio d’inizio. E così è stato, interrotto dai tifosi del Napoli che hanno scelto di non partecipare al ricordo. La Sud ha risposto con i fischi e con il solito coro di discriminazione territoriale. Poi altri fischi, questa volta contro Spalletti all’annuncio delle formazioni. Dà forfait Zalewski per una indisposizione accusata durante la notte, al suo posto c’è Karsdorp che si riprende il posto da titolare dopo l’operazione al menisco di un mese fa. A centrocampo Camara, Cristante e Pellegrini, in attacco c’è Zaniolo accanto ad Abraham.

Equilibrio nel primo tempo

È proprio Nicolò ad accendere la gara con le sue fiammate che, però, portano a poco. Un calcio d’angolo al massimo da cui non scaturisce nulla. Il Napoli prende campo lentamente senza essere mai incisivo, nemmeno con Ndombele che cade a terra dopo un intervento di Rui Patricio. Irrati va al Var e non assegna il calcio dal dischetto perché il portiere tocca prima la palla. Sul finale Lozano smarca Ibanez e tira dal limite, ma il portoghese blocca. È il migliore in campo dei giallorossi e lo dimostra nel secondo tempo deviando in angolo un tiro di Lozano dal limite destro dell’area.

Il colpo all'80'

Il Napoli preme sull’acceleratore con Zieliński che parte da centrocampo e smarca un paio di romanisti, arriva in area e serve Kvaratskhelia, a metterci una pezza ci pensa Smalling che intercetta il tiro in scivolata. Ed è ancora l’inglese che devia in angolo un tiro da distanza ravvicinata di Elmas. Al 62’ Mourinho sostituisce Abraham con Belotti, la Roma conquista qualche metro di campo e diventa pericolosa con Camara che prova un tiro da lontano ribattuto. Sul ribaltamento di fronte Osimhen beffa Ibanez e si trova da solo davanti a Rui Patricio, ma tira al lato. Gli riesce, però, il gol più difficile: addomestica una verticalizzazione da centrocampo di Politano, vince il contrasto con Smalling sulla destra che fatica a marcarlo e tira sul secondo palo segnando l’1-0. Non può nulla Rui Patricio, sbaglia invece l’inglese che avrebbe potuto fermare in qualche modo la corsa del 9 azzurro. La Roma resta a 22 punti e scende al quinto posto in classifica.