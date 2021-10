Roma-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Sabato 23 Ottobre 2021, 14:24

Un altro importantissimo banco di prova attende José Mourinho e la sua Roma. Dopo la sconfitta di misura contro la Juventus e la bruttissima figura in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i giallorossi se la dovranno giocare contro il Napoli, forse la peggiore squadra con cui vedersela ora come ora. I partenopei dell'ex Luciano Spalletti (e non un ex con cui torneresti) sono primi in classifica a punteggio pieno, e sono riusciti a vincere anche in Europa League giovedì (e contro il Legia Varsavia, primo nel girone degli azzurri).

Insomma, gli ingredienti per lo spettacolo ci sono tutti, anche perché pare che lo Special One abbia recuperato Nicolò Zaniolo e, quindi, possa lanciarlo titolare. Altrimenti, c'è sempre Stephan El Shaarawy. Per quanto riguarda, invece, il Napoli, la formazione che potrebbe scendere in campo all'Olimpico è quella tipo. Con un Viktor Osimhen in forma così smagliante, rinunciarci sarebbe un vero peccato.

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-NAPOLI

Roma-Napoli, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Roma-Napoli delle 18 di domenica 24 ottobre, all'Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Dazn. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.