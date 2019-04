Roma-Napoli, le pagelle: Olsen stile "balneare" ma naufragano tutti i giallorossi

Ultimo aggiornamento: 09:17

Al peggio non c’è mai fine. Basta guardare sul campo dell’Olimpico per rendersene conto. La Roma è allo sbando. Comparse e non giocatori, spettatore e non allenatore. Il rigore è la medaglia di latta di Perotti, come quei recuperi di Manolas fanno tenerezza. In serata anche il sorpasso della Lazio per non farsi mancare niente.Verdi lo colpisce in pieno e il volo sulla punizione di Milik va bene a Ostia e Fregene. Incassa sul suo palo la rete di Milik e buca il cross di Callejon prima del tap-in di Mertens. Peggiorato.Guarda chi passa dal suo lato. Si gusta la partita. Se avanza, butta il pallone dove capita. Fragile.Ormai non si fida più di passare la palla indietro a Olsen e la spara lontano, anche in tribuna. La precipitazione spesso lo tradisce adeguandosi ai compagni di reparto non più presentabili. Due interventi, però, evitano la goleada. Ammonito, salterà la Fiorentina. Confuso.Quando chiude, l’intervento ormai sembra casuale. Non c’è mai quando serve. Solo la chiusura fortuita sul contropiede di Milik nella ripresa. Inchiodato.Dietro è assente. Fuori dalla linea e mai in posizione. Regala chance agli avversari e, se attacca, il pallone non è mai per i compagni. Irriconoscibile.Chissà perché va in campo dove può solo passeggiare. Così partecipa solo alla nuova figuraccia della squadra e rischia la pericolosa ricaduta. Non è pronto fisicamente e si vede. A vuoto nell’azione che si conclude con il gol di Verdi. Spento.Di testa per Schick che conquista il rigore del pari e per prendere la traversa sull’1-3. La gente lo fischia ad ogni mossa. Barcolla. Perde nello stesso match, insieme con l’ex ds Monchi, pure il derby di Siviglia: il paragone con Fabian Ruiz, ex Betis, è desolante. Lento.Si ritrova destra e ripensa a Di Francesco. Fuori dal gioco. Almeno si procura il rigore. Fiacco.Non sa dove andare anche perché Ranieri gli cambia ruolo ad ogni azione. Spaesato.Attacca Hysaj, galleggiando nella sua zolla senza affondare. E, comunque, spiazza Meret sul rigore. Leggero.A digiuno, all’Olimpico, in campionato da più di 11 mesi. Normale, non calciando più in porta. Seduto.Se non sta bene prima, non guarisce certo restando in panchina. Misterioso e incomprensibile il suo ingresso in campo. Sprecato.Nel finale per Perotti. Bentornato.Nel finale per De Rossi. Bocciato.Inciampa sulle macerie giallorosse, altro che aggiustatore. Moduli e giocatori usati senza senso e tirati fuori come se fossero i numeri della tombola a Natale. Viaggia al ritmo della Roma, con 13 ko stagionali (in 20 partite, tra Inghilterra e Italia: quasi l’en plein). Inutile.