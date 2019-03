Napoli, Ancelotti: «Niente distrazioni. Insigne? Niente di grave»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Carlo Ancelotti non sarà mai una sfida come tutte le altre. La Roma è stata una parentesi importante della sua carriera: “Ho ricordi indelebili – ha spiegato – ero giovane e sono stato benissimo, al di là degli infortuni che ho avuto”. Domani sarà avversario dei giallorossi all’Olimpico in un match molto importante. “Il Napoli può blindare il secondo posto, la Roma deve qualificarsi in Champions e quindi sarà una partita di grande intensità. I giallorossi hanno avuto tanta pressione negli ultimi giorni e quindi reagiranno. Toccherà a noi aumentare la loro preoccupazione con una prestazione molto determinata”.Mancherà Lorenzo Insigne che si è infortunato all’adduttore. “Ha fatto l’ecografia di controllo questa mattina, ma non ci sono lesioni. Ha soltanto una contrattura e potrebbe recuperare già con l’Empoli. Sicuramente non è in dubbio per l’Arsenal. Ci sarà anche Fabian che si è allenato con regolarità nel corso di questa settimana”. La formazione è quasi fatta: c’è un solo dubbio tra Younes e Verdi sulla fascia sinistra. “Younes non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, devo decidere se schierarlo dall’inizio oppure se schierarlo in corso d’opera. Verdi? Non ha avuto continuità, ma ora sta meglio”.“Non dobbiamo pensare al confronto in Europa League. Ora abbiamo bisogno di punti e di prestazioni positive per aumentare l’autostima. Non farò alcuna gestione particolare”.“Le voci di mercato non ci danno fastidio. Allan e Koulibaly non si muovono. Non c’è né l’esigenza, né la volontà di venderli. Callejon? Ieri – sorride – è stato da Xabi Alonso, si è fatto consigliare i movimenti per giocare da centrocampista centrale. Potrebbe essere adattato all’occorrenza”.