Giornata decisiva sul fronte Milik. Il Napoli è più vicino ad accettare l'ultima offerta della Roma sui 25 milioni di euro, bonus inclusi, ma per definire l'affare i giallorossi attendono l'ultimo sì dell'attaccante polacco, al quale è stato proposto un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione. Dzeko resta così in attesa. Il ds Paratici e il Ceo Fienga hanno raggiunto da tempo un'intesa sui 15-17 milioni di euro più bonus e proprio in queste ore stanno valutando l'inserimento di una contropartita. I bianconeri hanno offerto Rugani e De Sciglio: entrambi sono ai margini del club e alla ricerca di una nuova squadra. Ore cruciali anche per Under. L'esterno turco piace molto al Leicester e all'Hertha Berlino. Il suo agente, Fali Ramadani, è stato nei giorni scorsi in Inghilterra e in Germania per approfondire le diverse proposte.

