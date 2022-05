Roma, Mourinho si scaglia contro la Lazio. I tifosi rispondono: «Ogni volta che perde ci nomina»

La Roma pareggia contro il Bologna e José Mourinho torna a fare polemica. Questa volta l’indice è puntato contro la Lazio, o meglio, contro Var e guardalinee che non hanno segnalato il presunto fuorigioco di Acerbi nel gol vittoria contro lo Spezia. Una rete pesantissima in ottica qualificazione Europa League che dalle immagini mandate in onda potrebbe sembrare irregolare per via della posizione oltre la linea del difensore biancoceleste: «La storia è sempre la stessa: io alleno da 22 anni e dopo 22 anni puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco perché ieri questo è successo». Poi, aggiunge: «La stampa italiana è migliorata, dire che oggi esiste una prostituzione intellettuale è sbagliato. Ma se voi volete nascondere che ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco nel 2022 allora dovete farmi nuovamente questa domanda».

Mourinho attacca la Lazio

Lo Special One appare seccato e, senza mai nominare la Lazio, fa un chiaro riferimento all’azione incriminata. Il pareggio contro il Bologna mette a pari punti le due squadre romane (i giallorossi restano quinti per via degli scontri diretti) accendendo così il finale di stagione, in cui la Roma è impegnata anche sul fronte Conference League. Una stoccata che non ha lasciato indifferenti i tifosi della Lazio, sui social, infatti, è montata la polemica contro la frasi pronunciate dell’allenatore romanista: «Mourinho ha capito tutto: ogni volta che sbaglia una partita nomina la Lazio», «La Roma ieri ha pareggiato perché la Lazio ha vinto con lo Spezia?», «La verità è che i romanisti sentono il fiato sul collo», «La società dovrebbe rispondergli». Non solo social, ma anche radio e alcuni siti web specializzati sulle vicende laziali non hanno digerito l’attacco di Mou «Ossessionato dalla Lazio», si legge su un titolo. José, in realtà, nel post gara di ieri ne avute per tutti, si è scagliato anche contro Fabbri, il direttore di gara che ha arbitrato Roma-Bologna: «Noi abbiamo sbagliato qualche opportunità, partita brutta, responsabilità nostra e di chi ha giocato per fare questo risultato. Ma anche responsabilità dell'arbitro non si è preoccupato mai della qualità dello spettacolo e ha lasciato andare». Una lotta a due, senza esclusione di colpi, che infiamma la Capitale.