Mourinho, i bookmakers cambiano le quote: un trofeo coi giallorossi a 7,50

È già Special One Effect a tutto tondo quello che si è abbattuto nel mondo del calcio e del betting dopo la notizia della sua firma con la Roma. I bookmakers sono stati già costretti a ritoccare le quote per la prossima stagione, nonostante questa non sia ancora finita e la Roma non abbia fatto trapelare ancora nessun grandissimo colpo di mercato imminente.

È il tabellone SNAI a svelare le prime quote, e addirittura la conquista di un trofeo qualsiasi tra Serie A, Coppa Italia e competizione europea (sempre permettendo che la Roma la giochi) è quotata "solo" a 7,50. Ma ancora più impressionante è la sterzata che l'effetto Mourinho ha dato alla quota di vittoria scudetto: la quotazione per la stagione 2021/2022 è passata qui in pochi giri di lancette dai 25,00 agli attuali 20,00, e tutto ciò senza che al momento sia cambiato nulla all'interno della realtà giallorossa. Se non è Special Mourinho, del resto, chi lo è?

