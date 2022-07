Roma, Mourinho rientra dalle vacanze: «Parleremo il 13 agosto»

José Mourinho è tornato a Roma nella serata del 3 luglio con un volo partito da Londra e atterrato a Fiumicino alle 20.30. «Parleremo il 13 agosto», ha detto ai cronisti presenti allo scalo romano. Maglietta blu, jeans, un golfino bordeaux sul braccio e il trolley, lo Special One era accompagnato da un collaboratore della Roma che lo ha accompagnato nella sua abitazione nel quartiere Parioli. Domani sarà a Trigoria perché il raduno è fissato per il 5 luglio: il tecnico potrà contare sui nuovi acquisti Matic, Svilar e Celik (arrivato poche ore prima a Fiumicino), ma non ritroverà Mkhitaryan e Oliveira. Troppo poco per il tecnico che si aspetta una Roma più forte per competere sui tre fonti campionato, Europa League e coppa Italia. L’obiettivo stagionale dichiarato è la qualificazione in Champions, il mercato è aperto ancora due mesi e José aspetta rinforzi.