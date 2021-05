Roma, Mourinho nuovo allenatore: lo Special One ha vinto 25 titoli in carriera. Ecco come giocherà

José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Con un colpo a sorpresa i Friedkin hanno ingaggiato lo Special One, un allenatore capace in carriera di vincere 25 titoli diventando uno dei tecnici più vincenti al mondo. L’ultima squadra che ha allenato è stata il Tottenham da cui è stato esonerato il 19 aprile scorso dopo un pareggio con l’Everton. Sempre con il Tottenham ha raggiunto la finale di Coppa di Lega, è l’unico allenatore ad esserci arrivato con tre squadre diverse (Chelsea, Manchester e Tottenham), ma non ha disputato la finale del 25 aprile (persa contro il Manchester City 1-0) proprio a causa dell’esonero. Mourinho approda alla Roma all’età di 58 anni e dopo aver allenato club del calibro di Manchester United (2016-2018), Chelsea (2013-2015), Real Madrid (2010-2013), Inter (2008-2010), Chelsea (2004-2007), Barcellona (1996.200) e molti altri dal Porto allo Sporting Lisbona passando per il Benfica. Con la squadra nerazzurra nella stagione 2009-2010 conquista il triplete, ma in ambito internazionale ha vinto due Champions League (Porto e Inter) e due Europa League (Porto e Manchester United). Nel 2016 è l'allenatore con la più alta percentuale di vittorie in Premier League.

Come giocherà la Roma di Mourinho

Con il Tottenham Mourinho ha giocato con il 4-2-3-1 un modulo che potrebbe riproporre anche in casa Roma sfruttando i calciatori già a disposizione e lavorando sul mercato assieme a Tiago Pinto, portoghese come lui e come il suo procuratore Jorge Mendes che ha agevolato la segretissima trattativa. Tra i cavalli di ritorno dai prestiti c’è Kluivert che con Mourinho ha già avuto un incontro nella finale di Europa League tra Manchester United e Ajax del 2017. All’epoca lo Special One allenava Red Devils e a fine partita, e dopo aver vinto, ha avvicinato l’esterno olandese dicendogli: «Ti conosco da quando eri bambino ed è stato bello vederti. Sono contento che stai facendo bene». Kluivert è un asset della Roma adesso in prestito al Lipsia che Mourinho potrebbe rivitalizzare. È rimasta storica la frase che Mourinho pronunciò quando allenava l’Inter proprio ai danni della Roma e di altre squadre: «Negli ultimi due giorni non si è parlato della Roma che ha grandissimi giocatori, ma che finirà la stagione con zero tituli. Non si è parlato del Milan che ha 11 punti meno di noi e chiuderà la stagione con zero tituli. Non si è parlato della Juve che ha conquistato tanti punti, ma con errori arbitrali». Ora i tifosi giallorossi sperano che sia Mourinho a portare i titoli in bacheca.

Ultimo aggiornamento: 16:22

