Roma, Mourinho mette fretta sul mercato: tornano i piedi sul tavolo (e il video diventa virale). Sulla lavagna spoilerate le prossime amichevoli

Tornano i messaggi sibillini di Josè Mourinho. In un video pubblicato sul suo account Instgram, il tecnico viene inquadrato nel suo ufficio con piedi incrociati sul tavolo assieme a tutto il suo staff che è al lavoro. A distanza di un anno, dunque, lo Special One riprende a mettere fretta a Tiago Pinto che per adesso ha portato solamente due parametri zero (Aouar e Ndicka) e ceduto alcuni giovani per incassare plusvalenze a giugno.

Roma, ecco la prima amichevole in Portogallo: sfida al Braga il 26 luglio

Le amichevoli spoilerate

Mourinho è in attesa di un attaccante che possa sostituire Abraham infortunato fino a febbraio e di un centrocampista.

Nel fine settimana, invece, dovrebbe arrivare Kristensen dal Leeds. Non solo, ne filmato pubblicato all'interno dei suo ufficio si vede per qualche istante una lavagnetta dove sono scritte le prossime amichevoli che giocheranno i giallorossi. Oltre a quelle contro Boreale (15 luglio), Braga (36) e Tolosa (6 agosto) già ufficializzate ci sono anche quelle contro Latina e Farense, mentre nello spazio delle altre due mancanti c'è un punto interrogativo.