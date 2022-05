Roma, Mourinho garantisce: «Sarò qui anche la prossima stagione»

José Mourinho si lega alla Roma e spazza via ogni indiscrezione sul suo futuro: «La prossima stagione sarò ancora qua». Il portoghese ha un contratto con i giallorossi fino al 2024, ma la possibilità di approdare in altre realtà economicamente più forti avrebbe potuto indurlo a lasciare la Capitale per sposare un progetto vincente: «Mi trovo in un momento tranquillo perché ho ancora due anni di contratto. Il club non mi ha avvicinato per prolungare dunque non mi ha messo nella condizione di dover dare risposte. Per questo è un momento calmo, di equilibrio. Dobbiamo solo finire la stagione nel miglior modo possibile. Sarò qua al 100% la prossima stagione, non sto cercando cambiamenti. Le persone che mi conoscono sanno che non voglio cambiare. Non me ne andrei alla seconda mia stagione, non potrei fare questo al club» ha detto a Sky Sports Uk. José, dunque, resta fedele alla Roma nonostante il prossimo anno non giocherà la Champions League, un segnale di continuità dato anche ai tifosi che temevano un addio a fine stagione dopo la finale di Conference League. I Friedkin gli hanno dato delle garanzie sulla squadra per il prossimo anno («Sarà più forte di quella attuale», ha detto Tiago Pinto) e il raggiungimento della Champions sarà l’obiettivo primario. La sua avventura a Roma è solamente all’inizio.