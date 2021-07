Roma, i convocati di Mourinho per l'inizio della preparazione: fuori Pedro e Kluivert

Giovedì 8 Luglio 2021, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 18:59

Arrivato venerdì, un po' di quarantena, e poi la presentazione: José Mourinho si sta prendendo la Roma ed è già pronto per il ritiro, che si svolgerà per le prime tre settimane a Trigoria. Ecco i convocati del portoghese: tra i portieri ci sono Boer, Cardinali, Fuzato; in difesa Calafiori, Feratovic, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Reynolds e Smalling. A centrocampo ci saranno Bove, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Providence, Tripi, Veretout, Villar, Zaniolo, Zalewski. In attacco mancano i nomi di Pedro e Kluivert e i prescelti sono Ciervo, Dzeko, El Shaarawy e Mayoral.

