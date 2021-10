Roma, Mourinho si gode "bomber" Pellegrini ma aspetta i gol di Abraham

Venerdì 29 Ottobre 2021, 18:00

Non è un problema soltanto perché Pellegrini segna ormai come un centravanti (già 8 centri in stagione). Ma la Roma il suo 9 ce l'ha e al momento è a secco da un mese. Tra pali (6) e problemi fisici (anche a Cagliari ha giocato non al meglio) Mourinho aspetta il miglior Abraham. Perché se è vero, come ricorda lo Special One, che ci sono centravanti che se non segnano, il loro apporto alla squadra è zero mentre Tammy anche se non fa gol può essere il migliore in campo, alla fine per 'pesare' un centravanti si contano soprattutto le reti. Quelle che in carriera l'inglese ha sempre fatto a tal punto da viaggiare ad una media di quasi un gol ogni due partite (94 su 223). A Roma, dopo la partenza sprint, ha invece frenato (ultimo centro il 23 settembre contro l'Udinese). E insieme lui l'intero reparto offensivo. Shomurodov, pagato 17.5 milioni più bonus, è fermo alla rete nel preliminare di Conference League contro il Trabzonspor e a Cagliari si è visto superare nelle gerarchie dal giovanissimo Felix. Mayoral oramai è un desaparecido, relegato in tribuna dopo la notte-choc di Bodo. Tuttavia la penuria di gol dell'attacco non si ferma alle punte. Anche gli esterni faticano. Zaniolo è alla ricerca del primo acuto in campionato dopo averne segnato uno in Conference League contro i turchi a fine agosto. Mkhitaryan è fermo a 2 centri in campionato ma nelle ultime partite ha palesato una condizione precaria a tal punto che mercoledì è rimasto negli spogliatoi all'intervallo. Non meglio sta facendo El Shaarawy che in serie A porta in dote il gol da tre punti contro il Sassuolo ma poi ha trovato fortuna soltanto nella mediocrità della Conference League. Mou, per ora, fa finta di nulla. Consapevole, però, che la corsa alla Champions passa per i gol ritrovati dei suoi attaccanti.